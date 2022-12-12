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إعلان توظيف يثير جدلا في الإمارات والنيابة العامة تتدخل!

مجتمع

إعلان توظيف يثير جدلا في الإمارات والنيابة العامة تتدخل!
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أعلنت النيابة العامة الإماراتية عن إجراءات جديدة بعد انتشار إعلان لتوظيف مواطنين إماراتيين أثار جدلا.

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وقالت النيابة في بيان لها إن "النيابة الاتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية تباشر التحقيق مع مسؤولي إحدى شركات القطاع الخاص لمخالفة ضوابط توطين الوظائف".

وأوضحت أنها باشرت "التحقيق مع مسؤولي إحدى شركات القطاع الخاص لنشرها إعلانا عن وظائف غير مهارية لمواطني الدولة بالمخالفة لضوابط توطين الوظائف ومعايير المحتوى الإعلامي، لما تضمنه الإعلان من دعاية مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام".

وأشارت إلى أن "مكتب التحقيقات الاتحادي كان قد رصد إعلانا لإحدى شركات القطاع الخاص، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، عن وظائف لمواطني الدولة أثار جدلا واسعا، بسبب محتوى الإعلان الذي جاء مخالفا لأحكام القرار الوزاري (...) بشأن آليات متابعة نسبة التوطين في القطاع الخاص".

وأثار إعلان عن فرصة عمل "معد سندوتشات" مخصصة للإماراتيين في سلسلة مطاعم "صب واي" للوجبات السريعة، جدلا واسعا، الأمر الذي دفع شركة الأطعمة لسحبه والإعتذار عن "خطأ مطبعي حول الإعلان".

واعتبر البعض أن الإعلان هو "إهانة غير مقبولة" للإماراتيين، فيما دافع آخرون عن الوظيفة رافضين تحقيرها خاصة أن العديد من الأشخاص بحاجة ماسة إليها.

المصدر: RT

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