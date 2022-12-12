إعلان توظيف يثير جدلا في الإمارات والنيابة العامة تتدخل!

أعلنت النيابة العامة الإماراتية عن إجراءات جديدة بعد انتشار إعلان لتوظيف مواطنين إماراتيين أثار جدلا.

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وقالت النيابة في بيان لها إن "النيابة الاتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية تباشر التحقيق مع مسؤولي إحدى شركات القطاع الخاص لمخالفة ضوابط توطين الوظائف".

وأوضحت أنها باشرت "التحقيق مع مسؤولي إحدى شركات القطاع الخاص لنشرها إعلانا عن وظائف غير مهارية لمواطني الدولة بالمخالفة لضوابط توطين الوظائف ومعايير المحتوى الإعلامي، لما تضمنه الإعلان من دعاية مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام".

النيابة الاتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية تباشر التحقيق مع مسؤولي إحدى شركات القطاع الخاص لمخالفة ضوابط توطين الوظائف https://t.co/6mKdB5mbOR#الامارات#الامارات_العربية_المتحدة#النيابة_العامة#النيابة_العامة_الاتحاديةpic.twitter.com/AAKgwT95nC — النيابة العامة (@UAE_PP) December 10, 2022

وأشارت إلى أن "مكتب التحقيقات الاتحادي كان قد رصد إعلانا لإحدى شركات القطاع الخاص، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، عن وظائف لمواطني الدولة أثار جدلا واسعا، بسبب محتوى الإعلان الذي جاء مخالفا لأحكام القرار الوزاري (...) بشأن آليات متابعة نسبة التوطين في القطاع الخاص".

وأثار إعلان عن فرصة عمل "معد سندوتشات" مخصصة للإماراتيين في سلسلة مطاعم "صب واي" للوجبات السريعة، جدلا واسعا، الأمر الذي دفع شركة الأطعمة لسحبه والإعتذار عن "خطأ مطبعي حول الإعلان".

مجموعة كمال جمجوم تعتذر عن خطأ ترجمة مطبعي حوّل إعلان وظيفي لإماراتيين إلى " وظيفة محضّر ساندوتشات "، وقامت المجموعة بسحب الإعلان ومحاسبة الشركة المعلنة : pic.twitter.com/BlBKDGdpg4 — مصدر (@MSDAR_NEWS) December 7, 2022

واعتبر البعض أن الإعلان هو "إهانة غير مقبولة" للإماراتيين، فيما دافع آخرون عن الوظيفة رافضين تحقيرها خاصة أن العديد من الأشخاص بحاجة ماسة إليها.

المصدر: RT