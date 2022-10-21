فلاح مصري يوجه رسالة إلى السيسي: "ادعم الفلاحين واحنا حنعوضك عن حرب أوكرانيا"

وجه فلاح مصري رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤكدا له أن الإنتاج الزراعي ممتاز، وطالبا منه دعم الفلاحين لأنهم سيعوضونه عن حرب أوكرانيا، حسب قوله.

وفي الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال الرجل الذي عرف عن نفسه بأنه الحج رمزي شلبي من محافظة المنوفية: "يا أبو عبد الفتاح خلي بالك مننا الإنتاج مية مية، والبطاطا والخير كلو كتير أوي.. ما يهمكش من حرب أوكرانيا، إدعم الفلاح وهو هيعوضك عن حرب أوكرانيا".

وأضاف: "ما يهمكش أي حاجة الإنتاج مية مية، القمح والبطاطاس والخضار كلو مية مية.. إحنا وراك وحنوقف وياك... أنا الحج رمزي محمود شلبي من محافظة المنوفية، أنا نفسي أسلم عليك يا ريس.. ما تحملش هم حاجة خالص".

هههههههه إيه الراجل الجميل دا😍

الله عليك يامصرى يا أصيل🇪🇬💖 pic.twitter.com/AbHlrAEuCL — 🇪🇬❤🇪🇬Nany Shehab🇸🇦💚🇸🇦 (@ShehabNany) October 20, 2022

وقد علق المغردون على الفيديو، مشيدين بالرجل ووصفوه بالـ"أصيل".

أصيل 👍

هذه هي اليد الذي تنهض بها الأمم

دعم المزارعين والمربيين ضروري لتحقيق الأمن الغذائي

🤲🇪🇬 — محمد الهادي (@Alhadi01974748) October 21, 2022

هم دول مزارعين مصر 🇪🇬💪

الله يديك الصحه والعافيه ياجد

الرجوله والجدعانه مزراعين مصر 🇪🇬 — Elewa ellaban (@elewaellban) October 21, 2022

المصدر: RT