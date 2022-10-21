 
مباشر

فلاح مصري يوجه رسالة إلى السيسي: "ادعم الفلاحين واحنا حنعوضك عن حرب أوكرانيا"

مجتمع

فلاح مصري يوجه رسالة إلى السيسي:
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u0tt

وجه فلاح مصري رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤكدا له أن الإنتاج الزراعي ممتاز، وطالبا منه دعم الفلاحين لأنهم سيعوضونه عن حرب أوكرانيا، حسب قوله.

وفي الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال الرجل الذي عرف عن نفسه بأنه الحج رمزي شلبي من محافظة المنوفية: "يا أبو عبد الفتاح خلي بالك مننا الإنتاج مية مية، والبطاطا والخير كلو كتير أوي.. ما يهمكش من حرب أوكرانيا، إدعم الفلاح وهو هيعوضك عن حرب أوكرانيا".

وأضاف: "ما يهمكش أي حاجة الإنتاج مية مية، القمح والبطاطاس والخضار كلو مية مية.. إحنا وراك وحنوقف وياك... أنا الحج رمزي محمود شلبي من محافظة المنوفية، أنا نفسي أسلم عليك يا ريس.. ما تحملش هم حاجة خالص".

وقد علق المغردون على الفيديو، مشيدين بالرجل ووصفوه بالـ"أصيل".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا