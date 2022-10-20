السيسي يفاجئ عاملا: "أنت بتقبض كام؟" (فيديو)

فاجأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أحد العمال في مشروع مصنع الرمال السوداء في البرلس بكفر الشيخ، بسؤاله عن راتبه.

وأثناء جولة تفقدية في المصنع بعد افتتاحه والاستماع لشرح تفصيلي عن المجمع ومكوناته، مازح السيسي أحد العمال بسؤاله قائلا: "أنت بتقبض كام؟"، وأجاب العامل الرئيس قبل مغادرته، بعد أن استمع لشرح مفصل عن كيفية استخراج الرمال السوداء بالكراكة البحرية "تحيا مصر".

وافتتح السيسي، يوم أمس الأربعاء، مصنع الرمال السوداء في البرلس بمحافظة كفر الشيخ، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ هو الأحدث من نوعه على مستوى العالم باستخدام تكنولوجيا التعدين المتطورة.

المصدر: المصري اليوم