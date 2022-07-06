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مصر.. لحظة الحكم بإعدام قاتل طالبة المنصورة (فيديو)

مجتمع

مصر.. لحظة الحكم بإعدام قاتل طالبة المنصورة (فيديو)
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نشرت وسائل الإعلام المصرية فيديو للحظة الحكم على قاتل فتاة المنصورة بالإعدام شنقا، بعد أخذ رأي المفتي في حكم الاعدام.

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مصر.. القضاء المصري يصدر حكمه على المتهم بقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف
مصر.. القضاء المصري يصدر حكمه على المتهم بقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف

وكانت محكمة جنايات المنصورة، أحالت في الجلسة السابقة أوراق المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف إلى مفتي الجمهورية للتصديق على الحكم بإعدامه شنقا، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.

وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام أمر بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات، لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد ثماني وأربعين ساعة من وقوع الحادث.

المصدر: اليوم السابع

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