مصر.. تفاعل ساخر حول سقوط بايدن في مواقع التواصل (فيديو + صور)

أثار سقوط الرئيس الأمريكي من دراجته الهوائية، أمس السبت، بعد أن توقف للحديث مع الصحفيين، ردود أفعال ساخرة من الجمهور المصري المعروف عنه إتقانه لفن النكتة.

إقرأ المزيد

وتنوعت منشورات المصريين في مواقع التواصل الاجتماعي ما بين النقد اللاذع لإقدام بايدن على ركوب الدراجة رغم ما اعتبروه "تردي أحواله الصحية وبلوغه مرحلة عمرية متقدمة"، وبين "عقد مقارنات بين فشله فى قيادة دراجته بينما يريد قيادة العالم"، وعقد "مقارنات بينه وبين زعماء آخرين يتمتعون بصحة جيدة وقدرة على قيادة الدراجات فى ذات الوقت".

وفي هذا الصدد، قال الصحفي علاء حيدر معلقا: "أنا مش قادر أفهم الرئيس الأمريكي جو بايدن بيحرج نفسه ليه ده..مش عارف يطلع أصلا سلم الطائرة و كل مرة يسقط، وبسبب معانته من تصلب الشرايين يتحدث مع الهواء والفضاء لعدم قدرته على التركيز، يقوم يركب عجل و يفضح نفسه..يقال إنه يريد أن يثبت لفلاديمير بوتين، رئيس روسيا، أنه راجل رياضي وأنه لن يخطيء و يضغط على زر الكومبينيشين (السيفون) بدلا من زر المنظومة النووية الأمريكية كما تسخر منه الصحف الروسية..شكلهم كدة بيمهدوا لتولي الحكم لكامالا هاريس زوجة المحامي دوج أمهوف المنتمي لحكام العالم".

فيما كتب حساب باسم علاء محمد في "تويتر": "هو انت فاكر نفسك السيسي والا اية؟ شاهد.. لحظة سقوط الرئيس جو بايدن من على دراجته الهوائية".

هو انت فاكر نفسك السيسي والا اية ؟

شاهد.. لحظة سقوط الرئيس جو بايدن من على دراجته الهوائية. pic.twitter.com/f1cG8p1YVS — alaa mohamed (@alaamoh48758392) June 18, 2022

بينما علق حاتم عيسى، أحد نشطاء "فيسبوك" قائلا:"تحليل متواضع..لو جبتها من أبو الجوخ كان أفضل ليك..ولو طلبتها بالسندات مكنتش إتفضحت..مش كل من ركب حصان يبقى فارس..الركيب واحد بس فى العالم هو الزعيم السيسي..لما تحب تتعلم تتفرج على فيديوهات الزعيم السيسي وهو راكب الدراجة الهوائية رشاقة وفن وهندسة..فيه ناس هتقول إيه المشكلة دا عنده 79 سنة عادي لما يقع..لا يا محترم القصة مش أنه سقط من على الدراجة ولا إنه 79 سنة..القصة فى إن دا المفروض رئيس أكبر دولة فى العالم بمعنى لما يختار يحسن الإختيار ولما يفكر يعمل حاجة لازم يحسب مخاطرها ولما يقود لازم يتعلم القيادة..دا مش طفل علشان نقول إسم الله عليك يا حبيبى ونجري ونمسح التراب إللى على ضهرة..وهنا يأتى السؤال..هل مستشارين الرئيس بايدن هما إللى فضحوه؟ نعم هما إللى فكرو يظهروه بشكل رياضي أمام العالم وكانت النتيجة فضيحة بجلاجل نوع من الشو يتقلب بلياتشششو..هما إللى شالوه وركبوه وقالو بدل يا معلم وإحنا نصور سقط أمام العالم والكل بيصور..هو حضراتكم متخيلين إن بايدن وقف الدراجة الهوائية وركب..لا طبعا..5 وقفو العجلة و10 بيسندوه علشان يركب..1000 بيحرسوه علشان ميدخلش مكان غلط ويتوه..الزهايمر وسنينة وطبعا كل الناس شافوه قبل كده وهو بيسلم على الهوا طيب إزاى يركب هوائية..رسالة من مواطن مصري لمستشاري الرئيس بايدن جربو العجلة إللى بسندات لو مال رئيسكم هتسنده بدل ما يسقط من على الدراجة، ونقول اللي مش عارف يسوق عجلة هيقود أكبر دولة فى العالم وخصوصا لما يكون خصمك إللى هو الزعيم بوتين ركيب، فبلاش تقليد، واكتبوا على غوغل لحظة خروج الزعيم السيسي من بوابة الكلية الحربية بالدراجة الهوائية هيظهر أمامكم الفيديو إتعلمو منه فن القيادة".

وعلق حساب الناشطة عبير شريف بالقول: "مش كل من ركب الخيل خيال يا بايدن..التطوير حلوة مافيش كلام..بايدن ينتقل من التعثر والسقوط على درج الطائرة إلى الوقوع من على الدراجة الهوائية ".

وكتب حساب في "فيسبوك": "تأتي مسرعا وتظن أنك تسيطر علي العالم، ثم لم يأت لك بالحسبان و تسقط من دراجتك الهوائية أمام العالم، الرئيس الأمريكي جو بايدن في سباق الدراجات اليوم يسقط من دراجته الهوائية ..سقوط الدراجة كسقوط أمريكا القادم بقدرة الله".

وقال أحد الحسابات معلقا: "قوم يا حبيبي قوم منتش فالح ف حاجه..تعرف ترفع إيديك كده لا سحر ولا شعوذه..(بايدن يسقط وهو يقود الدراجة)".

كما قال الناشط المصري محمد صلاح معلقا: "مش عارف يسوق عجلة وعايز يسوق الكوكب كله!!حوش اللي وقع منك يا معلم".

المصدر: RT