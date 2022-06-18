عقب سقوطه عن الدراجة.. بايدن ينطّ في الهواء 3 مرات ليثبت سلامته

زار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إحدى الكنائس بعد ساعات من سقوطه عن الدراجة الهوائية، ولدى مغادرته الكنيسة قفز 3 مرات في الهواء ليثبت أنه لم يصب بأذى نتيجة الحادث.

وأشار الصحفيون التابعون للبيت الأبيض إلى أن الرئيس الأمريكي غادر الكنيسة في بلدة ريهوبوث بيتش في معنويات عالية.

وأوضحوا أنه عندما سئل عن شعوره عقب السقوط عن الدراجة، قفز بشكل ديناميكي ثلاث مرات في الهواء رافعا ذراعيه للأعلى، ثم ركب بعدها إلى سيارته الليموزين.

وسقط بايدن عن دراجته صباح السبت عندما لم يتمكن من إخراج قدمه من دواسة التثبيت.

من جهته، قال البيت الأبيض، إن "الرئيس الأمريكي لم يصب بجروح ولا يحتاج إلى تدخل طبي".

المصدر: "نوفوستي"