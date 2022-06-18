"يحتاج إلى عكازات والتقاعد".. بريطانيون يسخرون من بايدن بعد سقوطه عن الدراجة الهوائية

أثار الرئيس الأمريكي جو بايدن بسقوطه عن الدراجة الهوائية موجة من السخرية والتعليقات اللاذعة بين قراء صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كان أبرزها أنه "يحتاج إلى عكازات والتقاعد".

وسخر قراء الصحيفة البريطانية من هذا الموقف المحرج الآخر للرئيس الأمريكي.

كتب lordvaderthe: "يحتاج إلى عكازات والخروج إلى التقاعد".

ونصح Empire100 السيدة الأولى بـ "وضع حد لهذا".

وتسال Readeravid عما إذا كان خصوم بايدن في الكونغرس سيحاولون عزله، على خلفية هذه السقطة.

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وقالت Jessie M ضاحكة: "أستطيع أن أشاهد هذا طوال اليوم!".

وأكد Allamboy14 أن رئاسة بايدن بأكملها هي سقوط متواصل. واتفق معه معلقون آخرون على هذا.

وكتب قارئ آخر: "لماذا يُسمح له بركوب الدراجة؟ كسر الورك في مثل سنه يمكن أن يعني موته المبكر".

وقالت Sandara إن بايدن يمثل الحزب الديمقراطي بأكمله. وأضافت: "ليس من المستغرب أن العالم يسخر من أمريكا".

وصف Cooke بايدن بأنه أسوأ رئيس في التاريخ. وقال إنه يقضي وقتا في الإجازة أكثر مما يقضي في العمل.

وصفت Annie51 البيت الأبيض بأنه دار للمسنين وذوي العقول الضعيفة.

وسقط بايدن عن دراجة هوائية بعد أن توقف للحديث مع الصحفيين.

وفي وقت لاحق، أكدت إدارة الرئيس الأمريكي أنه بخير ولم تكن هناك حاجة إلى مساعدة الأطباء.

المصدر: نوفوستي