أمريكيون يسخرون من تعثر بايدن الجديد: "يحتاج إلى سلم متحرك"

علق مشاهدو قناة "فوكس نيوز" الأمريكية على واقعة جديدة لتعثر الرئيس الأمريكي جو بايدن على سلم طائرته.

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وتظهر اللقطات التي نشرتها القنوات التلفزيونية الأمريكية بايدن يتعثر وهو يصعد سلم الطائرة مغادرا إلى قمة الأمركيتين في لوس أنجلوس

وكتب شخص أطلق عليه لقب "300zx driver": أتذكر كيف سخر جو من (الرئيس السابق دونالد) ترامب وهو ينزلق على السلم.. لكن أود التذكير بأن ترامب انزلق حينها لأن الدارابزين كان مبللا. نعم، إنه عمل رائع، جو".

ومازح آخر أطلق عليه اسم "Jim Satterfield": "يحتاج إلى سلم متحرك للصعود إلى هذه الطائرة اللعينة".

وقالت امرأة بلقب "hallie asbury": لماذا تسمح عائلته بحدوث ذلك؟ أوقفوا الإساءة للمسنين".

وأشار آخر بلقب "Gary Roadkill" إلى أن "إدارته بأكملها تتعثر - وبايدن في المقدمة هنا".

وأضاف رجل بلقب "William Dozier": "كان يتعثر طوال حياته، إنه أمر محزن ومثير للشفقة".

هذا ليس الحادث الأول من هذا النوع الذي يتورط فيه الرئيس الأمريكي الحالي. ففي مارس الماضي، خلال رحلته إلى أتلانتا تعثر بايدن 3 مرات في مهبط طائرة الرئاسة، وفي المرة الأخيرة سقط على ركبة واحدة. وفي مايو الماضي تعثر الرئيس الأمريكي أيضا أثناء صعوده سلم طائرته.

ويعد بايدن الذي سيبلغ الثمانين من عمره هذا العام، أكبر رئيس أمريكي سنا في تاريخ البلاد، وقد دفعت عثراته المتكررة والأوقات التي يفقد فيها تركيزه الفكري الكثيرين إلى الشك في أنه يعاني من مشاكل صحية.

المصدر: نوفوستي