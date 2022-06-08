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بايدن يتعثر مرة أخرى (فيديو)

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بايدن يتعثر مرة أخرى (فيديو)
Gettyimages.ru
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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رصدت وسائل الإعلام لحظة تعثر الرئيس الأمريكي جو بايدن على سلم الطائرة للمرة الثانية، بعد تعرضه لحادثة مماثلة في مارس الماضي.

وأظهرت اللقطات التي نشرتها القنوات التلفزيونية الأمريكية ونشرها النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي كيف خطا بايدن عدة خطوات على طول السلم ثم تعثر، لكنه بقي متمسكا بحافة السلم حتى لا يسقط، وذلك أثناء توجهه إلى الطائرة التي تقله من واشنطن إلى لوس أنجلوس لحضور قمة الأمريكتين التي ترعاها الولايات المتحدة.

في مارس الماضي، تعثر بايدن ثلاث مرات أثناء صعوده على متن طائرته.

ثم أوضح البيت الأبيض لاحقا أن ما حدث كان بسبب هبوب رياح قوية.

 

المصدر: "نوفوستي" + RT

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