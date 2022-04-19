وفاة أميرة سعودية وتداول صورة نادرة لها مع والدها الملك الراحل

أعلن الديوان الملكي السعودي عن وفاة الأميرة، لولوة بنت فهد بن عبد العزيز آل سعود، موضحا أنه سيصلى عليها اليوم الثلاثاء، بعد صلاة العصر بجامع الإمام تركي بن عبد الله في الرياض.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية صورة نادرة للأميرة الراحلة لولوة بنت الملك الراحل فهد بن عبد العزيز، وهي في سن صغيرة، تقف بجوار والدها.

وأعرب رواد مواقع التواصل عن حزنهم لوفاة الأميرة، متمنيين لها المغفرة والرحمة.

إنا لله وإنا إليه راجعون..



انتقلت إلى رحمة الله الأميرة لولوة بنت #الملك_فهد رحمهما الله.



اللهم اغفر لها وارحمها ووسع مدخلها و اغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. pic.twitter.com/cNuBU1vDi2 — فهد بن عبدالعزيز (@Fahd1341) April 18, 2022

#الديوان_الملكي: وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة لولوة بنت فهد بن عبدالعزيز آل سعود -رحمها الله-، وسيصلى عليها يوم غدٍ الثلاثاء بعد صلاة العصر بجامع الإمام تركي بن عبد الله في الرياض.#واسpic.twitter.com/RCv48tkan9 — واس الأخبار الملكية (@spagov) April 18, 2022

المصدر: RT