مصر.. مصرع شاب سقط من شقة عشيقته بالطابق الرابع

لقي شاب مصري مصرعه إثر سقوطه من الطابق الرابع أثناء محاولته الهروب من زوج عشيقته الذي فاجأهما بحضوره المبكر إلى المنزل.

وتلقى قسم شرطة المعصرة بلاغا من الأهالي بسقوط شاب من الطابق الرابع بمنطقة حدائق حلوان بدائرة القسم، وفقا لصحيفة "المصري اليوم".

وتم العثور على جثة شخص بها كدمات وكسور متفرقة، ونقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين أن الضحية كان على علاقة مع سيدة مقيمة بالطابق الرابع، عاد زوجها من العمل بسبب إحساسه بالإعياء، فاستشعر العشيق تواجده وأمسك بجهاز التكييف خلال محاولته الفرار فلم يتحمله وسقطت به ليلقى مصرعه على الفور.

وأفادت صحيفة "المصري اليوم" بأن رجال المباحث تمكنوا من ضبط الزوجة وبمواجهتها اعترفت بالواقعة.

المصدر: صحيفة "المصري اليوم"