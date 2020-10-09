الولايات المتحدة.. اعتقال كاهن مارس الجنس الجماعي في إحدى الكنائس

سجل قس مقطع فيديو وهو يمارس الجنس مع فتاتين من أنصار دومينا تركس، على مذبح كنيسة كاثوليكية في مدينة نيو أورلينز بولاية لويزيانا الأمريكية.

وقالت صحيفة New York Post، إنه تم ضبط الكاهن المذكور خلال ممارسة الجنس الجماعي في 30 سبتمبر.

ولاحظ أحد المارة أن الأضواء مشتعلة في كنيسة القديسين بطرس وبولس في ساعة متأخرة من الليل، وعندما نظر عبر النافذة شاهد القس العاري وهو يمارس الجنس مع امرأتين ترتديان الكورسيهات والأحذية ذات الكعب العالي وكان المذبح مزودا بإضاءة مسرحية ولعب جنسية.

واستدعى الشاهد الشرطة التي اعتقلت القس مع شريكتيه ميندي ديكسون البالغة 41 عاما وميليسا تشينج البالغة 23 عاما.

ووجدت الشرطة، أن الثلاثي دخلوا في علاقة حميمة بالتراضي.

المصدر: لينتا رو