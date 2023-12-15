سياسي روسي يعرض صورة لوطن المستقبل المتطور تقنيا في ظل الشيوعيين (صورة)

أظهر زعيم الحزب الشيوعي غينادي زيوغانوف صورة صممت بواسطة الشبكة العصبية لما ستبدو عليه روسيا بظل الشيوعيين؛ بحسب قوله، سنقوم ببناء مدن المستقبل ذات التقنية العالية، والسكان السعداء

وكتب زيوغانوف في قناته على تلغرام: "أسارع لأشارككم الصورة التي تم تصميمها بمساعدة الشبكة العصبية، لما ستبدو عليه روسيا في ظل الشيوعيين.. أنا على قناعة تامة بأن المدن عالية التقنية ومن يعيشون فيها سيكونون سعداء .. سيكون هذا هو واقعنا".

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ويرى السياسي الروسي أن هذا ممكن فقط في ظل الاشتراكية المقرونة بدعم الحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية.

وتظهر الصورة المنشورة على قناة زيوغانوف على تلغرام "مدينة المستقبل التكنولوجية"، وفيها مبان جميلة مشابهة لمباني "موسكو سيتي" ذات البنايات الشاهقة والهندسة المعمارية العصرية، وترفرف فوقها أعلام الاتحاد السوفيتي.

المصدر: ريا نوفوستي