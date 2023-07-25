"الدوما" يتبنّى قانون رفع سقف سن الاستدعاء للخدمة العسكرية في روسيا

تبنى مجلس "الدوما" قانون رفع سقف سن الاستدعاء للخدمة العسكرية في روسيا من 27 إلى 30 عاما، على أن يدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارا من العام المقبل.

ويضع القانون حدودا لسن التجنيد في روسيا من 18 وحتى 30 عاما، وكان مشروع القانون في قراءته الأولى ينص على حدود سن التجنيد من 21 إلى 30 عاما، وفترة انتقالية للحد الأدنى لتعديل سن الخدمة حتى عام 2026، ولكن بالقراءة الثانية، ألغيت هذه التعديلات والفترة الانتقالية.

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ينص القانون كذلك على إمكانية إبرام عقود لمدة عام مع المجندين خلال فترة الطوارئ للمشاركة في عمليات حفظ السلام وحماية الأمن السلم الدوليين، ومواجهة آثار الكوارث الطبيعية، وحالات الطوارئ، أو حماية النظام الدستوري وغيرها من العمليات. كما يجوز إبرام عقد جندي مجند في موعد لا يتجاوز شهرا واحدا قبل انتهاء مدة الخدمة العسكرية.

كما أنه، وخلال فترة التعبئة، والأحكام العرفية أو زمن الحرب، يمكن إبرام عقد الخدمة العسكرية مع المجند أو مواطن خارج الاحتياط لمدة عام، ومع جنود الاحتياط لمدة عام أو أقل.

كذلك وافق مجلس الدوما على تعديل يحظر السفر بدءا من تاريخ إرسال إطار الاستدعاء للخدمة العسكرية بما في ذلك إلى محل العمل أو الدراسة.

المصدر: نوفوستي