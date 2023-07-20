بوتين يصل إلى مركز تشييد الهياكل البحرية العملاقة "نوفاتيك" في مقاطعة مورمانسك

وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى مركز "نوفاتيك" المخصص لتشييد الهياكل البحرية العملاقة في بلدة بيلوكامينكا في مقاطعة مورمانسك في أقصى الشمال الغربي الروسي.

وتعود آخر زيارة لبوتين إلى مقاطعة مورمانسك إلى يوليو 2014 عندما سجل المشاركة في الاحتفال بيوم البحرية في سيفيرومورسك.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن عن تسليم حاملة الطائرات "الأميرال كوزنيتسوف" إلى البحرية الروسية نهاية عام 2024، مؤكدا أن الاختبارات البحرية للسفينة ستبدأ في الربيع المقبل.

ويذكر أن حاملة الطائرات "الأميرال كوزنيتسوف" لا تزال قيد الإصلاح والتحديث في المصنع الـ35 بمدينة مورمانسك شمال غرب روسيا، حيث ستحصل على محتويات جديدة، من بينها سطح مع منجنيق ومحرك حديث ومنظومة تحكم في إقلاع وهبوط الطائرات البحرية ونظام ملاحة حديث، كما ستعمل السفينة بعد تحديثها لمدة 20 عاما.

المصدر: تاس