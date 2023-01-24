بيسكوف: الكرملين لم يناقش فكرة فرض قيود على عبور الحدود الروسية

علق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على مشروع قانون تحديد السفر عبر الحدود، مشيرا إلى أنه تم تقديم توضيحات بشأن الوثيقة، وأن فكرة تقييد خروج الروس من البلاد لم تكن كذلك.

جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف ليوم الثلاثاء، ردا على سؤال حول القيود اللاحقة على مغادرة البلاد بناء على التعديلات التي تم إعدادها في مجلس الدوما بشأن حجز موعد مرور الشاحنات عبر الحدود، وما إذا كانت هذه الأفكار قد نوقشت في الكرملين، حيث تابع بيسكوف بأن تلك الأفكار لم تناقش.

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وكانت التعديلات التي تنص على حجز مسبق لوقت عبور السيارات للحدود الروسية، والتي أعدها رئيس لجنة النقل بمجلس الدوما يفغيني موسكفيتشيف من حزب "روسيا الموحدة"، قد ظهرت سابقا في قاعدة بيانات الدوما واختفت صباح يوم 24 يناير.

من جانبه قال موسكفيتشيف لوكالة "نوفوستي" إن تلك التعديلات تخص فقط الشاحنات التي تنقل البضائع، وتخص مرور المركبات التابعة لشركات النقل الروسية والأجنبية ومواطني روسيا والمواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية وغيرهم من مستخدمي الطرق على طول أجزاء الطرق السريعة داخل حدود الدولة الروسية، حيث يتعين على هؤلاء، وفقا للإجراء الذي وضعته الحكومة الروسية تحديد التاريخ والوقت بغرض عبور الحدود، وفقا لنص التعديل.

كما يجب أن ينص الإجراء على حجز تاريخ ووقت وصول الشاحنة إلى نقطة الحدود، وقائمة الوثائق والمعلومات التي قدمها مقدم الطلب لحجز التاريخ والوقت.

المصدر: نوفوستي