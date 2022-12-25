كيرينكو يزور الشيشان ويؤكد: النصر مضمون لروسيا لأن أبطالها من قوميات وأديان مختلفة يدافعون عنها

أكد سيرغي كيرينكو، النائب الأول لرئيس إدارة الرئيس الروسي، أن الناس من جنسيات مختلفة هم الآن في نفس الخندق الذي يدافعون من خلاله عن وطنهم المشترك – روسيا.

وقال كيرينكو ذلك، خلال زيارة لجامعة القوات الخاصة الروسية (روس) في غودرميس بجمهورية الشيشان الروسية، حيث يتم هناك حاليا تدريب حوالي 100 متطوع من "الاتحاد الروسي للفنون القتالية".

يشار إلى أن هذا المعسكر التدريبي وحّد المتطوعين من الاتحاد الروسي للفنون القتالية، المقاتلين القادمين من موسكو ومنطقة موسكو، وجمهورية أديغيا، وتتارستان، وجمهورية قراتشاي تشيركيسيا، ولينينغراد، وبسكوف، وسفيردلوفسك وكيروف، ومناطق تامبوف، وكراسنودار، وبيرم، وأراضي ستافروبول، وشبه جزيرة القرم، ومناطق الشرق الأقصى - ياقوتيا، إقليم خاباروفسك، بريموري.

وتضمنت المجموعة أساتذة معروفين في فنون القتال وفنون الدفاع عن النفس، وهم معروفون حتى خارج روسيا، ومنذ بداية ديسمبر الجاري، يخضعون للتدريب العسكري والذي سينتهي في 5 يناير المقبل، وبعد ذلك سيتم إرسالهم إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة.

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وأضاف كيرينكو: "أريد أن أقول الشيء الأهم وهو أن الناس اليوم من جنسيات مختلفة وديانات مختلفة ومن روس وشيشان وياقوت وبشكير، أناس من جنسيات مختلفة من بلدنا الكبير في نفس الخنادق يدافعون عن وطن واحد - الوطن روسيا. أناس من ديانات مختلفة بلغات مختلفة، لكن صلاتهم من أجل نفس الشيء، من أجل انتصار مشترك عظيم واحد."

وأكد أن "هذا هو ضمان بأننا سننتصر.. شكرا جزيلا لكل من يساهم في هذا ... الجامعة الروسية للقوات الخاصة هي حقا نظام تدريب عالي الجودة واحترافي للغاية ومنظم بشكل جيد".

بدوره، أشار رئيس الشيشان رمضان قديروف، في مقابلة مع الصحفيين، إلى أن روسيا تساعد جميع الهياكل في منطقة العملية الخاصة.

وقال: "نحن سعداء للغاية لأنّنا اليوم نستطيع من خلال مركز التدريب مساندة جيشنا، ووزارة الداخلية، والحرس الوطني، وجميع الهياكل. من هنا يغادر المتطوعون إلى بلدنا العظيم، ويساعدون كافة الهياكل - وطنيون، ورجال حقيقيون .. لدينا قوائم انتظار الآن .. يتوافد يوميا عشرات المتطوعين.. لدينا الكثير من الوطنيين، أنا فخور ببلدنا وبشعبنا."

هذا وقام كيرينكو برفقة نائب رئيس الوزراء، مفوض الرئيس الروسي في منطقة الشرق الأقصى الفيدرالية يوري تروتنيف، مقر الجامعة الروسية للقوات الخاصة في الشيشان.

وقال للصحفيين: "اقترحنا أنا وسيرغي فلاديلينوفيتش (كيرينكو) على الرئيس بوتين إنشاء مراكز تدريب (مماثلة) لإعداد الشباب. هنا، في غودرميس، وقد تم تنفيذ هذا العمل، وتم تنفيذه باحترافية، واليوم أصبح المركز التدريبي ليس فقط للشيشان وإنما أيضا لجزء كبير من روسيا الاتحادية. معا سنواصل هذا العمل وسننشئ مراكز في مناطق أخرى".

المصدر: نوفوستي - تاس