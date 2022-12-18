 
مباشر
عاجل
الأرجنتين تهزم فرنسا وتتوج بلقب بطلة كأس العالم 2022 (فيديو)

قديروف: مقاتلو قوات "أحمد" دمروا خرافات القيادة الأوكرانية في ساحة المعركة

أخبار العالم

قديروف: مقاتلو قوات
Sputnik Кирилл Каллиников
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ueag

أعلن رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، أن عناصر قوات "أحمد" الروسية الخاصة دمروا تحصينات جديدة لقوات كييف على محور مدينة سوليدار في جمهورية دونيتسك.

وأكد قديروف أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة في القوى البشرية حيث قتل حوالي 10 أشخاص وأصيب أكثر من 10 آخرين.

وأضاف: "باختصار، وفقا لرأي القيادة الأوكرانية، فإن التفوق في القوات البشرية هو مفتاح النجاح في القتال. ولكن جنود قوات "أحمد" الروسية بددوا هذه الخرافة منذ زمن طويل، وأثبتوا أن الشجاعة والإقدام لهما الأولوية في ساحة المعركة".

المصدر: تاس

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الأرجنتين تهزم فرنسا وتتوج بلقب بطلة كأس العالم 2022 (فيديو)