أعلن رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، أن عناصر قوات "أحمد" الروسية الخاصة دمروا تحصينات جديدة لقوات كييف على محور مدينة سوليدار في جمهورية دونيتسك.

وأكد قديروف أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة في القوى البشرية حيث قتل حوالي 10 أشخاص وأصيب أكثر من 10 آخرين.

وأضاف: "باختصار، وفقا لرأي القيادة الأوكرانية، فإن التفوق في القوات البشرية هو مفتاح النجاح في القتال. ولكن جنود قوات "أحمد" الروسية بددوا هذه الخرافة منذ زمن طويل، وأثبتوا أن الشجاعة والإقدام لهما الأولوية في ساحة المعركة".

المصدر: تاس