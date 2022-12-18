قديروف يوجه نداء بالصينية يدعو فيه المسلمين إلى التوحد ضد العدو المشترك

وجه رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، رسالة عبر شبكات التواصل الاجتماعي بثلاث لغات، إلى المسلمين في جميع أنحاء العالم، داعيا أياهم إلى التوحد في الكفاح ضد الناتو.

وقال قديروف، مستخدما نصا باللغة الصينية مع نشر مقطع فيديو باللغتين الإنجليزية والعربية، إن الدول الغربية تهدد العالم ليس فقط بالأسلحة، بل وبتدمير القيم التقليدية كذلك.

ووفقا للزعيم الشيشاني، قامت الولايات المتحدة وأوروبا على مدى المائة عام الماضية، بتدبير عشرات الحروب والانقلابات العسكرية والاجتياحات حول العالم وقتلت خلالها ملايين المدنيين المسالمين.

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وأضاف قديروف: "يريدون تحويلنا إلى حيوانات يسهل التلاعب بها. لكن ذلك لن يحدث أبدا. نحن ندعو العالم الإسلامي كله، وجميع العاقلين إلى الاتحاد ضد عدونا المشترك".

وشدد قديروف على دور روسيا في محاربة التوسع الغربي. وقال: "يهدد حلف شمال الأطلسي وجود العالم بأسره. لكن روسيا على عكس كل توقعات الغرب، قامت بتحدي هذا الشر وتتقدم بثقة نحو النصر. لا تدعوا الناتو يملي عليكم إرادته، وإلا فسوف يأتون قريبا ويدوسون على أوطانكم. قفوا بجانب اخوانكم".

المصدر: نوفوستي