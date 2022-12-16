قديروف يعرض فيديو قصف مدفعي روسي لمواقع أوكرانية

عرض رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف على قناته في تيلغرام لقطات تظهر استهداف مدفعية الجيش الروسي لمواقع القوات الأوكرانية.

وكتب قديروف: "بهذا الشكل تقمع المدفعية الروسية، كل محاولة من محاولاتهم للهجوم في اتجاه سوليدار".

وأشار الرئيس الشيشاني، إلى أنه بعد القصف المدفعي المذكور، قام عناصر من قوات "أحمد" الخاصة، بالتعاون مع قوات الفيلق الثاني من قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، بالقضاء على فلول العدو المتقهقرة.

وقال قديروف: "يقود هذا العمل الأخ العزيز أبتي علاء الدينوف، قائد قوات "أحمد" الخاصة ونائب قائد الفيلق الثاني لقوات لوغانسك الشعبية".

وأضاف: "في هذه اللقطات تشاهدون العمل الممتاز لمشغل الدرونات، الذي يوجه ببراعة نيران المدفعية لتقضي على مجموعات القوميين الأوكرانيين. أعبر عن خالص امتناني لمقاتلينا على جودة عملهم المفعم بالنتائج الباهرة! وأنا متأكد من أنهم سيحسنون تكتيكاتهم كل يوم. تابعوا العمل على هذا المنوال! أحمد هو القوة".

المصدر: RT