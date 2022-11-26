قديروف يكشف عن هوية المرأة الشيشانية في اجتماع بوتين بأمهات المشاركين في العملية الخاصة (فيديو)

أعرب الرئيس الشيشاني عن امتنانه وشكره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاهتمامه بأمهات المقاتلين المشاركين في العملية العسكرية الخاصة، وعن شكره للسيدة الشيشانية التي حضرت الاجتماع.

ولفت الرئيس الشيشاني رمضان قديروف إلى أن الرئيس الروسي أكد خلال اجتماعه بأمهات العسكريين المشاركين في العملية الخاصة على أن "أمهات الأبناء المتوفين لن يتركن وحدهن مع محنتهن، وستتم مساعدتهن وتوفير كل ما يحتاجنه".

كما أعرب قديروف عن شكره وامتنانه للسيدة الشيشانية، جاردات خوجايفنا أغويفا، التي حضرت الاجتماع، وعلى كلماتها، وقال "أشكر والدة الإخوة الأعزاء - قائد كتيبة أخمات الغربية، إسماعيل أغويف، ورئيس قسم وزارة الداخلية في الاتحاد الروسي لمنطقة كورتشالوفسكي في جمهورية الشيشان، رستم أغويف، جاردات خوجايفنا أغويفا على حديثها الصادق والعاطفي. إنها مثال لأم شيشانية حقيقية قامت بتربية أبناء صالحين ومدافعين عن الوطن".

وذكر الرئيس الشيشاني أنه بالإضافة إلى أبنائها، يشارك العديد من أقاربها في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا اليوم.

المصدر: RT