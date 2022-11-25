بوتين: روسيا لا تقاتل الأوكرانيين ولكن أولئك الذين يستخدمونهم كوقود للمدافع

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الأوكرانيين يتم استخدامهم كوقود للمدافع، والذين "يسيئون التصرف" يتم إطلاق النار عليهم أمام زملائهم، وهذا تأكيد لنظام النازيين الجدد.

وقال بوتين في لقاءه مع أمهات العسكريين المشاركين في العملية الخاصة: "روسيا لا تقاتل الأوكرانيين، ولكن أولئك الذين يزودونهم ويدفعون كل شيء لهم. إنهم يستخدمونهم بالفعل كوقود للمدافع، دون أي مبالغة.. ويتم إطلاق النار على من يسيء التصرف أمام زملائهم".

وشدد الرئيس على أن "هناك جو أخلاقي مختلف تماما.. إنه يؤكد مرة أخرى أننا نتعامل مع حركة نازية جديدة دون أي مبالغة".

وأضاف، أن الصناعة تعمل على ضمان وجود طائرات مسيرة ومروحيات رباعية في كل قسم.

المصدر: نوفوستي