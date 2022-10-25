الخارجية الروسية: واشنطن تشن هجمات سيبرانية على روسيا بأيدي الأوكرانيين

أعلنت الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة تشن هجمات سيبرانية على روسيا بأيدي الجيش الإلكتروني الأوكراني.

وقال نائب مدير دائرة أمن المعلومات الدولي في الخارجية الروسية فلاديمير شين، خلال جلسة اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "قائد القيادة السيبرانية الأمريكية بول ناكاسوني اعترف علنا بشن هجمات سيبرانية ضد روسيا، وقبل كل شيء بأيدي الجيش الإلكتروني الأوكراني الذي أسسه الأمريكيون".

وأشار إلى أنه منذ بداية العام الجاري "ازداد عدد الهجمات على المواقع الروسية على الأنترنت بأكثر من 4 أضعاف بالمقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ومعظم الهجمات تنطلق من أراضي الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي".

وتابع أن "أبعاد العدوان السيبراني تؤكد أنها تجري بشكل منسق من قبل سلطات الدول الغربية مع إشراك ممثلي أوساط الهاكرز والشركات الخاصة".

وأضاف أن الدول الغربية "تطلق اتهامات لا أساس لها تجاه الدول التي لا تعجبها لصرف انتباه المجتمع الدولي من الأعمال الخاصة بها".

وأشار إلى أن "هدف ذلك هو توفير الغطاء للعدوان السيبراني غير المسبوق الذي تم شنه ضد روسيا وغيرها من الدول".

المصدر: نوفوستي