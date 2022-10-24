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بوتين يمنح الجنسية الروسية للنائب السابق لرئيس بوروندي

أخبار روسيا

بوتين يمنح الجنسية الروسية للنائب السابق لرئيس بوروندي
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بمنح الجنسية الروسية للنائب الثاني السابق لرئيس بوروندي جوزيف بوتوري.

وجاء في مرسوم نشر في موقع المعلومات القانونية الرسمية: "وفقا لبند "أ" من المادة 89 من الدستور الروسي أقرر منح الجنسية الروسية: وبالإضافة إلى جوزيف بوتوري يوجد في قائمة الأشخاص الذين يمنحون الجنسية الروسية من غواتيمالا روخاس كاستيليو بابلو إيستواردو ومقدم قناة "روري سوشيه".

بالإضافة إلى ذلك قرر بوتين تلبية طلبات التخلي عن الجنسية الروسية من قبل عدد من الأشخاص، بما فيهم دينيس جروديتسكي نجل المدير العام السابق لمجموعة شركات "إيجماش".

المصدر: نوفوستي

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