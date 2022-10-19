غافريلوف: الجناح المناهض لروسيا في الاتحاد الأوروبي يشجع على استمرار المعارك في أوكرانيا

أشار رئيس الوفد الروسي في محادثات فيينا حول الحد من التسلح كونستانتين غافريلوف، إلى أن الجناح المعادي لروسيا في الاتحاد الأوروبي، يشجع على استمرار الأعمال العدائية في أوكرانيا.

وقال غافريلوف، خلال جلسة منتدى التعاون الأمني لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا "الجناح المعادي لروسيا في الاتحاد الأوروبي، بفضل الدعم الاميركي والبريطاني، يستغل كل فرصة لتشجيع استمرار الأعمال العدائية في المنطقة".

وأضاف إن القوات المسلحة الأوكرانية تستخدم إمدادات الأسلحة الغربية لمواصلة الهجمات "في الأسبوع الماضي، تم الإعلان عن توجيه شحنات جديدة عسكرية إلى كييف، والتي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية لمواصلة الهجمات الإرهابية على السكان المدنيين في الاتحاد الروسي. نؤكد أن دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي قد اتخذت خيارا لصالح تلك الأنظمة التي أظهرت أكبر قدر من الفتك ضد شعب دونباس والأراضي المحررة".

بالإضافة لذلك، أشار جافريلوف إلى أن "الأسلحة الغربية لا تلعب دورا حاسما في ساحة المعركة، بغض النظر عن مدى إدعاء زملائنا الغربيين وأتباعهم الأوكرانيين بخلاف ذلك، وأضاف "لكنه يستخدم بنشاط لإبادة المدنيين الذين يختلفون مع سياسة نظام كييف الإجرامي".

وحذر الدبلوماسي من أن إمدادات الأسلحة من دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي تجعلهم متواطئين في العدوان على روسيا ، وكذلك جرائم الحرب والأعمال الإرهابية التي ترتكبها كييف ضد المدنيين منذ ثماني سنوات. وشدد على أن" جميع المتورطين سيحاسبون بالتأكيد ".

المصدر: تاس