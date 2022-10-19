تعديلات على مفهوم الهجرة في القوانين الروسية بحلول نهاية العام

صرح أمين عام مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، بأنه سيتم إجراء تعديلات على مفهوم الهجرة في القوانين الروسية، للفترة ما بين 2019 -2025 بحلول نهاية هذا العام.

وأكد باتروشيف، خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي، أن العمل جار على إعداد خطة لتدابير ملموسة بهذا الصدد.

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وقال: إن حوالي 5 ملايين شخص من سكان منطقة دونباس، ومناطق جنوب شرق أوكرانيا، وجدوا في روسيا ملاذا آمنا من الإبادة الجماعية التي تعرضوا لها من قبل النازيين الجدد لنظام كييف، وأشار إلى ضرورة توضيح أولويات الدولة والسلطات في مجال الهجرة.

وأضاف أنه سيجري العمل على وضع تدابير إضافية لحماية المواطنين الروس الذين يعيشون في الخارج ويتعرضون للمضايقات نتيجة سياسات "الروسوفوبيا" المنتشرة في الغرب.

المصدر: تاس