وزير الداخلية الروسي يكشف عن قفزة حادة في عدد البلاغات الكاذبة منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا

تحدث وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف، في مجلس الدوما عن عدة قضايا أمنية هامة كاشفا عن بعض الإحصاءات بهذا الشأن.

إقرأ المزيد

وأشار كولوكولتسيف في هذا الصدد إلى أنه "تم فتح أكثر من 100 قضية جنائية بناء على بيانات وزارة الداخلية بموجب المادة الخاصة بتشويه سمعة القوات المسلحة الروسية، وتم التصدي لـ 4.5 ألف مخالفة إدارية".

كما أفاد وزير الداخلية الروسي بزيادة "عدد البلاغات الكاذبة عن الهجمات الإرهابية هذا العام 8 مرات، وهي قفزة حادة منذ بدء العملية العسكرية الخاصة".

ولفت أيضا إلى أن "الضرر الناجم عن جرائم تكنولوجيا المعلومات في روسيا ازداد منذ بداية العام بنسبة 20٪ وبلغ 65 مليار روبل.

كما أشار الوزير إلى "اعتقال نائب وزير الطاقة السابق لتلقيه رشوة قدرها 227 مليون روبل، ووعد مقابل هذه الأموال بالمساعدة في إبرام عقود حكومية".

وبالنسبة لنشاطات وزارة الداخلية الأخرى، ذكر كولوكولتسيف أنه تم إدخال وظائف المتخصصين في الروبوتات والطائرات من دون طيار في المكتب المركزي لوزارة الشؤون الداخلية".

المصدر: RT