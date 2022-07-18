الجيش الروسي يزيل أكثر من 66 ألف لغم وقذيفة في دونباس

مشط خبراء المتفجرات في الجيش الروسي حوالي 5 آلاف هكتار من الأراضي المحررة في دونيتسك ولوغانسك، وأزالوا أكثر من 66 ألف لغم وقذيفة من مخلفات قوات كييف.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف إنه منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا "تم تمشيط 4099.08 هكتار من الأراضي و41 مبنى وأربعة جسور و 9.64 كيلومتر من الطرق".

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وأضاف أنه "تم العثور على 66936 لغم وقذيفة وتم إبطالها".

المصدر: "تاس"