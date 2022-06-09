ممثل بوتين لشؤون التنمية الرقمية: العالم يتجه نحو "الشرذمة"

صرح ممثل الرئيس الروسي لشؤون التنمية الرقمية، دميتري بيسكوف، بأن ما ينتظر العالم في السنوات القليلة المقبلة هو انتهاء حقبة "العولمة" وبداية "الشرذمة" وتحول العالم إلى "جزر" منفصلة.

وتابع بيسكوف: "السيناريو الأكثر ترجيحا في السنوات القادمة هو إضفاء الطابع الجُزُري على العالم، وكذلك انهيار العولمة ونهاية نظام الأمن العالمي في القرن العشرين، وهو الأمر الذي يكاد يكون مضمونا. كذلك ينتظر العالم إعادة تشغيل أسواق التكنولوجيا، وتأميم المعايير التقنية، ونقل إنتاج السلع الأساسية".

جاء ذلك في عمود صحفي كتبه بيسكوف لجريدة "آر بي سي" RBC الروسية، حيث تابع أنه سيتعين على روسيا، في السنوات العشر المقبلة، أن تخلق "سيادتها التكنولوجية" كجز من سيناريو بناء "جزيرتها" المستقلة، وهو نفس الأمر الذي ينتظر الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

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بالإضافة إلى ذلك، والحديث لبيسكوف، تواجه روسيا الآن عددا من التحديات الرئيسية، والتي من بينها الاستجابة للأجندة الخضراء، وإنشاء كتلة اقتصادية تقنية خاصة بها، وحزمة تصدير المنتجات الزراعية، وخلق جيل جديد من ممرات النقل اللوجستي مع الدول الآسيوية، وكذلك حل مشكلة رأس المال البشري والأمن العالمي.

وأضاف ممثل الرئيس لشؤون التنمية الرقمية أنه في واقع اليوم، ليس من المنطقي الانخراط في التكنولوجيا دون حل لمشكلة سيادة المعرفة، ما يعني وجود القدرات التحليلية للفرد، بغرض "فصل ما تحتاجه حقا، عما يفرضه عليك الآخرون".

وبالتالي، ووفقا لبيسكوف، يجب أن تساعد السيادة التكنولوجية على ضمان الأمن والطاقة والاستقلال الغذائي وتوفر السلع الأساسية وتوصيلية النقل وإنتاج المعلومات والوصول إلى وسائل الإنتاج.

المصدر: نوفوستي