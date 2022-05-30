الطوارئ الروسية: تسليم أكثر من 1300 طن من المساعدات إلى دونباس وأوكرانيا في خمسة أيام

سلمت وزارة الطوارئ الروسية أكثر من 1300 طن من المساعدات الإنسانية إلى دونباس وأوكرانيا في غضون خمسة أيام.

وبحسب البيان: "منذ 25 مايو، سلمت وزارة الطوارئ الروسية أكثر من 1.3 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومناطق بأوكرانيا. وضمت المساعدات، الأغذية والأدوية والمستلزمات الضرورية".

ولفت البيان إلى أن وحدات من وزارة الطوارئ تقوم بمسح البنية التحتية والأراضي في المناطق المحررة، من الألغام والمتفجرات التي زرعها وخلفها المسلحون، إذ تم مسح أكثر من 155 هكتارا، وتفكيك أكثر من 27000 لغم.

المصدر: نوفوستي