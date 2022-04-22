الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا قام به مخربون أوكرانيون ضد قافلة إنسانية روسية

أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، خلال عملية عسكرية خاصة، هجوما إرهابيا أعد له مخربون أوكرانيون ضد قافلة إنسانية روسية، بتعليمات من الاستخبارات الأوكرانية باستخدام سيارة مفخخة.

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وذكر مركز العلاقات العامة في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن الجهاز "قام خلال العملية العسكرية الخاصة لنزع السلاح والقضاء على النازية في أوكرانيا على الأراضي التي تسيطر عليها القوات المسلحة الروسية، بإحباط أنشطة مجموعة تخريب الأوكراني إرهابية، كانت تستعد بناء على تعليمات من ضباط إدارة أمن الدولة (الأوكراني)، لتنفيذ هجوم إرهابي ضد قافلة إنسانية روسية وأفراد عسكريين من الاتحاد الروسي باستخدام سيارة مفخخة".

وأشير إلى أنه تم فتح قضية جنائية ضد الأعضاء المحتجزين في جماعة تخريبية وإرهابية بموجب الجزء 1 من المادة 30، الجزء 1 من المادة 361 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي، وهي تنص على "التحضير لعمل من أعمال الإرهاب الدولي".

وحلال العملية العسكرية الخاصة، تم الاستيلاء على منظومات دفاع جوي محمولة من طراز "إيغلا"، وثلاث قاذفات قنابل يدوية من طراز "آر بي جي-8"، ومدفع هاون من طراز "بي كي إم"، وبندقية من طراز"إيه كي إم"، ومسدس "بي إم"، و127 قنبلة يدوية "إف-1"، و"إر جي دي-5"، و"إر جي إن"، و 18 لغما مغناطيسيا ومضادا للأفراد، من بينها "مون-200"، و"مون-50"، و"أوزم-72"، و"إم بي إم"، وذخائر ومعدات متنوعة أخرى.

المصدر: تاس