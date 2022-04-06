زاخاروفا: الأدلة على عدم تورط روسيا بأحداث بوتشا كافية لإغلاق موضوع الاتهامات ضد موسكو

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الأدلة على عدم تورط روسيا في أحداث بوتشا كافية لإغلاق موضوع الاتهامات ضد موسكو.

وقالت زاخاروفا في إحاطة إعلامية: "الأدلة على براءة الجانب الروسي كافية لإغلاق هذا الموضوع من هذه الناحية، لكن يجب أن يبقى مفتوحا من وجهة نظر الاتهام المباشر للنظام الأوكراني وكل من يساعده في هذا أو بناء على أوامر الجهة التي تطلب تنفيذ كل هذا"​​​.

وتابعت:" أنا أتهم وسائل الإعلام الغربية، وخاصة الأمريكية، ليس فقط بنشر المعلومات المزيفة والتضليل، بل بالتواطؤ في الجريمة بمدينة بوتشا".

وأردفت قولها: "في 3 أبريل، بعد وصول جهاز الأمن الأوكراني إلى المدينة (بوتشا)، وربما أجهزة أمنية لبلدان أخرى، تم الكشف كما زعم عن أدلة تركت في المدينة، لكن في الواقع لم تترك بل ارتكبت بعدما دخلها مسلحون تحت سيطرة أو خارج سيطرة نظام كييف".

وأضافت: "السياسيون ووسائل الإعلام الغربية، نشروا هذا على الفور باعتباره حكما يجرم فيه بلدنا، دون محاولة التحقق من المصداقية على الأقل".

وأكدت أن السياسيين الغربيين "مسؤولون بشكل شخصي عن دعم الجريمة التي ارتكبها نظام كييف".

وشددت على أن: "العسكريين الروس يبذلون قصارى جهدهم لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين، وهم لا يستهدفون منشآت مدنية ويفتحون ممرات إنسانية يوميا للسماح للناس بمغادرة المناطق الخطرة".

وتابعت: "من الواضح أن هذا السيناريو الإجرامي المزيف الرهيب تم اختلاقه من أجل تبرير حزمة من العقوبات معدة مسبقا، بما في ذلك طرد الدبلوماسيين الروس على نطاق واسع من عدد من الدول الغربية. وذلك لتعقيد المفاوضات، إن لم يكن لقطعها بالكامل، حيث بدأت كييف بإظهار علامات نهج واقعي".

المصدر: "سبوتنيك"