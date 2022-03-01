"روس بوتريبنادزور" تضع إرشادات جديدة للوقاية من كوفيد

قالت الهيئة الفيدرالية الروسية لرقابة حماية حقوق المستهلكين "روس بوتريبنادزور"، إنها وضعت إرشادات جديدة للوقاية من عدوى كوفيد-19 في ظروف انتشار متحور "أوميكرون".

وأبقت الهيئة من القيود، فقط للمحافظة على ارتداء الإلزامي للكمامات في الأماكن المغلقة، ومواصلة التطهير ومراعاة قواعد النظافة الشخصية بشكل معزز.

وأضافت الهيئة في بيانها: "تتعلق هذه التوصيات بمختلف قطاعات الاقتصاد، وهي آنية في الوضع الوبائي الحالي، وقد تم إعدادها مع مراعاة آراء العلماء وتجارب البلدان الأخرى. وهذه التوصيات منهجية خلال فترة انتشار متحور أوميكرون، وهي تتضمن فقط التوصية بالحفاظ على الارتداء الإلزامي للكمامات في الأماكن المغلقة، ومواصلة عمليات التطهير بشكل معزز".

وأشار البيان، إلى أنه تم اتخاذ هذا القرار مع الأخذ في الاعتبار الانخفاض الكبير في انخفاض معدل دخول المصابين إلى المستشفيات والانتشار العالي متحور "أوميكرون" بين الأصحاء بدون ظهور أعراض سريرية لديهم.

المصدر: تاس