لقاح "سبوتنيك V" الأنفي على عتبة التجارب السريرية الآن

أعلن مدير معهد غاماليا الروسي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة، ألكسندر غينتسبيرغ، أن التجارب ما قبل السريرية للنسخة الأنفية من لقاح "سبوتنيك V" انتهت تماما.

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وقال مدير مركز "غاماليا"، العضو في أكاديمية العلوم بروسيا في تصريح صحفي: "الآن تجاوزنا تماما مرحلة التجارب ما قبل السريرية. ومن الضروري البدء في التجارب السريرية. لكننا أردنا تنفيذها كإحدى مراحل لقاح موجود، وتخطي عدد من المراحل، إلا أن ذلك لم تجر الموافقة عليه. ويجب أن تمر جميع الاختبارات بكامل البرنامج، بمراحل التجارب السريرية الأولى والثانية والثالثة، وهذا يكلف حوالي 400 مليون روبل".

وأوضح غينتسبيرغ أن "اللقاح الأنفي هو نفس سبوتنيك V، المكون الثاني الذي نرشه بحقنة خاصة في تجويف الأنف".

ويتوقع مدير معهد غاماليا الروسي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة أن تتولى سلطات موسكو تمويل البحث، حيث أن "موسكو قد سبق واستثمرت في تجارب لقاحات الأطفال، وفي عدد من المشاريع لرصد فعالية اللقاحات ضد السلالات المختلفة، ومشاريع أخرى".

يجدر الذكر أنه بالنسبة للقاح "سبوتنيك V" الأصلي، فإن الموافقة على استخدامه جرت حتى الآن في 69 دولة في العالم، يبلغ إجمالي عدد سكانها أكثر من 3.7 مليار نسمة، فيما يحتل هذا اللقاح الروسي، المرتبة الثانية في العالم من ناحية عدد الموافقات التي حصل عليها من المنظمين الحكوميين.

وفي وقت سابق أفاد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة ومركز أبحاث "غاماليا" لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة بأن فعالية لقاح سبوتنيك V، بعد تحليل بيانات 3.8 مليون روسي تم تطعيمهم به، بلغت 97.6%، وهي أعلى من البيانات التي نشرتها سابقا المجلة الطبية "لانسيت" والتي نصت على 91.6%.

ويتعاون الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة بنشاط مع أكثر من 14 دولة في إنتاج اللقاحات الروسية في الخارج، بما في ذلك في الهند والصين والبرازيل والمكسيك ومصر وإيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية والأرجنتين وكازاخستان وبيلاروس وصربيا وتركيا وفيتنام، وغيرها.

كما انطلق قبل أيام إنتاج لقاح "سبوتنيك V" في أوزبكستان، وشهدت الأسابيع الأخيرة تصنيع أول دفعة من اللقاح الروسي في فيتنام، وإنتاج دفعات تجريبية في إيران والمكسيك ومصنع لشركة "MOREPEN LABORATORIES" في الهند، التي بدأت شركات أخرى فيها إنتاج "سبوتنيك V" في وقت سابق من هذا العام.

إلى ذلك، أبرم الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة في يونيو اتفاقية بشأن بناء مصنع لإنتاج لقاح "سبوتنيك V" في البحرين، وتجري بنجاح المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك V" في 4 دول، هي بيلاروس والإمارات والهند وفنزويلا، فيما بدأت عمليات التطعيم بـ"سبوتنيك V" في أكثر من 50 دولة في 4 قارات.

المصدر: تاس + نوفوستي