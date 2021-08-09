كوريا الجنوبية تستعد للبدء في إنتاج لقاح "سبوتنيك لايت" في سبتمبر المقبل

تستعد كوريا الجنوبية لإطلاق البدء في إنتاج لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي المضاد لفيروس كوريا، اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل.

وقام خبراء التكنولوجيا التابعين لصندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF)، بزيارة إلى منشأة الإنتاج التابعة لشركة "Prestige Biopharma" الكورية الجنوبية لاستكمال نقل التكنولوجيا الضرورية لإنتاج لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي.

وتهدف الزيارة الأخيرة للخبراء الصحيين الروس إلى نقل التكنولوجيا واختبار مجموعة تجريبية من العقار قبل إطلاق عمليات إنتاج اللقاح بكميات ضخمة.

وفي 29 أبريل ، قدمت شركة "Huons Global"، التي تضم "Prestige Biopharma"، طلبا لإجراء اختبار أولي لـ"سبوتنيك لايت" إلى وزارة الغذاء وسلامة الأدوية في كوريا الجنوبية.

وأشار ممثل الشركة الكورية إلى أنه إذا طلبت الحكومة بيانات عن فعالية وسلامة اللقاح، فإن الشركة المصنعة للأدوية ستكون قادرة على توفيرها دون صعوبة.

هذا وبدأت شركة "GL Rapha" الكورية الجنوبية إنتاج اللقاح الروسي الآخر "سبوتنيك V"، وتخطط الشركة في المستقبل القريب لإنتاج 150 مليون جرعة من هذا اللقاح سنويا.

ويتعاون الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة بنشاط مع أكثر من 14 دولة في إنتاج اللقاحات في الخارج، بما في ذلك في الهند والصين والبرازيل والمكسيك ومصر وإيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية والأرجنتين وكازاخستان وبيلاروس وصربيا وتركيا وفيتنام وغيرها.

وانطلق إنتاح "سبوتنيك-V" في أوزبكستان، وشهدت الأسابيع الأخيرة فقط تصنيع أول دفعة للقاح الروسي في فيتنام، ودفعات تجريبية في إيران والمكسيك ومصنع لشركة MOREPEN LABORATORIES في الهند، التي بدأت شركات أخرى فيها إنتاج "سبوتنيك-V" في وقت سابق من هذا العام.

وفي يونيو أبرم الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة اتفاقية تقضي ببناء مصنع لإنتاج لقاح "سبوتنيك V" في البحرين.

وتجري بنجاح المرحلة الثالثة من التجارب السريرية لـ"سبوتتنيك-V" في 4 دول هي بيلاروس والإمارات والهند وفنزويلا.

ومنحت 69 دولة يبلغ عدد سكانها الإجمالي أكثر من 3.7 مليار نسمة، أي حوالي نصف سكان العالم، موافقتها على استخدام اللقاح الروسي على أراضيها، فيما بدأت عمليات التطعيم بـ"سبوتنيك-V" في أكثر من 50 دولة في 4 قارات.

المصدر: RT