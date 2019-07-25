أوكرانيا تحتجز 7 بحارة روس على الأقل كانوا على متن الناقلة الروسية الموقوفة

أكد مكتب المدعي العام العسكري الأوكراني، أناطولي ماتيوس، أن قوات بلاده تحتجز 7 بحارة روس على الأقل من طاقم الناقلة الروسية الموقوفة في ميناء إسماعيل.

ونشرت على حساب ماتيوس في موقع "فيسبوك" صور لـ7 جوازات سفر تمت مصادرتها من البحارة الروس المنتمين إلى طاقم السفينة Nika Spirit.

واحتجزت قوات الأمن الأوكرانية، في وقت سابق من الخميس، الناقلة الروسية Nika Spirit، زاعمة أنها سفينة Neyma التي تتهمها كييف بشن هجمات على سفن تابعة لأوكرانيا في 2018.

وقال مجلس الأمن الأوكراني، في بيان، إنه احتجز، بالتعاون مع النيابة العسكرية الأوكرانية، "ناقلة النفط الروسية NEYMA التي قامت في نوفمبر عام 2018 بتقييد حركة سفن المدفعية المدرعة الصغيرة نيكوبول وبيرديانسك وزورق السحب ياني كابو التابعة للقوات البحرية الأوكرانية في مضيق كيرتش".

وتقول كييف إن التحقيق الذي أجرته كشف أن أصحاب الناقلة غيروا اسم السفينة من NEYMA إلى NIKE SPIRIT بعد حادث مضيق كيرتش.

وردا على هذه التطورات، قالت الخارجية الروسية إنها على علم باحتجاز السفينة، مشددة على أن "أوكرانيا عليها التفكير جيدا في عواقب ما يحدث".

المصدر: RT + وكالات