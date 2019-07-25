أعلن مصدر بوزارة الخارجية الروسية أن موسكو على علم باحتجاز الأمن الأوكراني للناقلة الروسية، وتنتظر توضيحات من السلطات الأوكرانية، وأن على أوكرانيا التفكير جيدا في عواقب هذه الخطوة.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن المصدر، اليوم الخميس: "يجب بحث كل التفاصيل وعدم الاستعجال في الاستنتاجات النهائية، وبحث اعتراضات السلطات الأوكرانية تجاه الناقلة الروسية​. لقد تم الإعلان عن أنها بسبب حادث كيرتش، لكننا حتى الآن لا نعرف عدد أفراد الطاقم أو عن توجيه اعتراضات محددة للبحارة".

وردا على سؤال عما إذا كان هذا يعني أن موسكو ستتخذ إجراءاتها فيما يتعلق بالناقلة المحتجزة بعد معرفة التفاصيل، أجاب: "بالطبع".

وأضاف المصدر قائلا: "لا أود أن أفكر بأن هذا هو أول إجراءات السلطات الأوكرانية بعد الانتخابات، كما لا أرغب في الاعتقاد بأن هذه الخطوة تأتي كوسيلة لجمع مواد للتبادل (تبادل البحارة الأوكرانيين المحتجزين لدى روسيا بتهمة الاعتداء على الحدود البحرية الروسية)... على أوكرانيا التفكير جيدا في عواقب ما يحدث".

المصدر: سبوتنيك