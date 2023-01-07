هل يضع تعاون روسيا والصين عسكريا واقتصاديا حدا لتمدد الناتو؟

حذر الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ من تنامي التعاون العسكري والاقتصادي بين روسيا والصين معتبرا ذلك تهديدا للنظام العالمي الذي أنشأه الغرب،

بهذا الصدد أضاف ستولتنبورغ أن الصين باتت ولأول مرة تدعم مطالب روسيا بإغلاق أبواب حلف الناتو وتتبنى وجهة النظر الروسية حول دوافع العملية العسكرية في أوكرانيا.

من جانبها اعتبرت صحيفة غلوبال تايمز الصينية أن قلق واشنطن إزاء تعزيز موسكو وبكين المستمر لعلاقاتهما ضرب من السخافة، وأشارت الصحيفة إلى أن سعي السياسيين الغربيين لتشويه العلاقات الروسية الصينية هو محاولة لعزل القوتين عن المجتمع الدولي.

فما هي أسباب تخوف حلف الناتو من التقارب الروسي الصيني؟ وهل يشكل تهديدا للهيمنة الغربية على النظام العالمي؟

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