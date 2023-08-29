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هل تشعل موافقة الناتو على ضرب كييف للقرم مواجهة مع روسيا؟

أخبار العالم

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أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن موافقة الغرب على ضربات نظام كييف على شبه جزيرة القرم هو بمثابة ذريعة للحرب،

مضيفًا أن ذلك يمنح موسكو إمكانية الرد ضد الجميع وضد كل دولة على حدة في حلف شمال الأطلسي.
يأتي ذلك فيما شدد الكرملين على لسان الناطق باسمه دميتري بيسكوف أن نظام كييف يفعل كل شيء من أجل إشراك الغرب في الصراع بأوكرانيا بأكبر قدر ممكن، مشيرًا إلى الدول الغربية تفهم تمامًا المخاطر المحتملة للانجرار إلى الصراع، ولذلك هناك صدام بين وجهات نظر مختلفة.
فهل تقرب ضربات نظام كييف على شبه جزيرة القرم روسيا والغرب من مواجهة عسكرية مباشرة؟ وما انعكاسات أي صدام عسكري بين الطرفين على الأمن العالمي؟

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