محاولة انقلاب عسكري في أرمينيا أم ماذا؟

تصاعدت حدة التوتر في أرمينيا بعدما أصدرت هيئة الأركان العامة للجيشِ الأرميني بيانا طالبت فيه باستقالة حكومة نيكول باشينيان الذي وصف بدوره بيان هيئة الأركان بأنه محاولة انقلاب عسكري

وأعلن باشينيان عن إقالة قائد هيئة الأركان أونيك غاسباريان.. بينما أعربت وزارة الدفاع الأرمنية عن رفضها لـمحاولات توريط الجيش في السياسة..

يأتي ذلك في ظل دعوات من رئيس الحكومة للحوار مع المعارضة للخروج من الازمة بينما تشهد البلاد حالة من الاحتقان... موسكو عبرت عن دعمها للحفاظ على النظام والهدوء في أرمينيا وتسوية الوضع ضمن إطار القانون حصرا.. بينما دانت أنقرة ما وصفته بمحاولة الانقلاب ودعوات العسكريين لاستقالة الحكومة.

فما هي أسباب الازمة في أرمينيا؟ ومن أين يبدأ الحل؟

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