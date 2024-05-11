الشرطة الأرمنية تعتقل محتجين ضد ترسيم الحدود مع أذربيجان (فيديو)

اعتقلت الشرطة الأرمينية عددا من المتظاهرين أغلقوا شارع تيغران ميتس بين العاصمة يريفان وضواحيها، احتجاجا على ترسيم الحدود بين عدد من القرى في أرمينيا وأذربيجان.

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وقطع المحتجون الطريق بالقرب من محطة السكة الحديد المركزية. وأمهل ضباط الشرطة المتظاهرين 3 دقائق لفتح الشارع وبعد ذلك بدأوا في الاعتقالات.

وتجري احتجاجات مماثلة في بعض الأحياء الأخرى في يريفان.

وابتداء من يوم الخميس الماضي تجري بالقرب من مبنى مجلس الوزراء الأرميني في ساحة الجمهورية في يريفان مظاهرات جماهيرية واسعة يطالب المشاركون فيها باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان ووقف ترسيم الحدود مع أذربيجان ونقل جزء من المناطق الحدودية إلى سيطرة باكو.

وقالت وزارة الخارجية الأرمنية في 19 أبريل الماضي إن اللجان الخاصة لأرمينيا وأذربيجان وافقت على ترسيم الحدود بين 8 قرى أرمينية وأذربيجانية لتتفق "مع الحدود بين الجمهوريتين حتى تاريخ تفكك الاتحاد السوفيتي".

وبدأت أذربيجان وأرمينيا عام 2022 بوساطة من روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في بحث معاهدة سلام مقبلة بين البلدين. وفي نهاية مايو 2023 قال باشينيان إن بلاده جاهزة للاعتراف بسيادة أذربيجان في الحدود السوفيتية أي مع إقليم قره باغ.

المصدر: نوفوستي