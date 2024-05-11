 
مباشر

الشرطة الأرمنية تعتقل محتجين ضد ترسيم الحدود مع أذربيجان (فيديو)

أخبار العالم

الشرطة الأرمنية تعتقل محتجين ضد ترسيم الحدود مع أذربيجان (فيديو)
AFP
احتجاجات جماهيرية في يريفان، أرمينيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xin8

اعتقلت الشرطة الأرمينية عددا من المتظاهرين أغلقوا شارع تيغران ميتس بين العاصمة يريفان وضواحيها، احتجاجا على ترسيم الحدود بين عدد من القرى في أرمينيا وأذربيجان.

إقرأ المزيد
لأول مرة .. يريفان وباكو تتفقان على ترسيم الحدود في شمال شرق أرمينيا
لأول مرة .. يريفان وباكو تتفقان على ترسيم الحدود في شمال شرق أرمينيا

وقطع المحتجون الطريق بالقرب من محطة السكة الحديد المركزية. وأمهل ضباط الشرطة المتظاهرين 3 دقائق لفتح الشارع وبعد ذلك بدأوا في الاعتقالات.

وتجري احتجاجات مماثلة في بعض الأحياء الأخرى في يريفان.

وابتداء من يوم الخميس الماضي تجري بالقرب من مبنى مجلس الوزراء الأرميني في ساحة الجمهورية في يريفان مظاهرات جماهيرية واسعة يطالب المشاركون فيها باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان ووقف ترسيم الحدود مع أذربيجان ونقل جزء من المناطق الحدودية إلى سيطرة باكو.

وقالت وزارة الخارجية الأرمنية في 19 أبريل الماضي إن اللجان الخاصة لأرمينيا وأذربيجان وافقت على ترسيم الحدود بين 8 قرى أرمينية وأذربيجانية لتتفق "مع الحدود بين الجمهوريتين حتى تاريخ تفكك الاتحاد السوفيتي".

وبدأت أذربيجان وأرمينيا عام 2022 بوساطة من روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في بحث معاهدة سلام مقبلة بين البلدين. وفي نهاية مايو 2023 قال باشينيان إن بلاده جاهزة للاعتراف بسيادة أذربيجان في الحدود السوفيتية أي مع إقليم قره باغ.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

روسيا تحيي الذكرى الـ79 للنصر على النازية بعرض عسكري في الساحة الحمراء (فيديوهات)