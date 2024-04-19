لأول مرة .. يريفان وباكو تتفقان على ترسيم الحدود في شمال شرق أرمينيا

أكد مكتب رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان أن أرمينيا وأذربيجان اتفقتا لأول مرة، على ترسيم حدود الدولة، في الأراضي التابعة لأربع قرى في منطقة تافوش شمال شرق أرمينيا.

ووزعت اللجنة الأرمينية الأذربيجانية المشتركة المعنية بترسيم حدود الدولة في أعقاب اجتماع عقد يوم الجمعة، بيانا صحفيا مشتركا، جاء فيه:

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وتم التوصل لاتفاق مبدئي على ترسيم الحدود في مناطق قرية "باغانيس" الأرمنية، و"باغانيس أيروم" الأذربيجانية، و"فوسكبير" الأرمنية، و"أشاغي-أسكيبارا" الأذربيجانية، و"كيرانت" الأرمنية، و"هيريملي" الأذربيجانية، و"بيركابير" الأرمنية، و"كيزيل جادجيلي" الأذربيجانية.

وقال مكتب باشينيان لوكالة الأنباء الأرمينية الرسمية "أرمنبريس" إن هذا "يعني أن اللجنة المشتركة رسمت على الخريطة الحدود التي كانت موجودة بين القرى المذكورة أعلاه خلال فترة الاتحاد السوفياتي، وفي المرحلة المقبلة ينبغي توضيح هذه الحدود على أرض الواقع، وسيكون هذا حدثا غير مسبوق. للمرة الأولى سيكون هناك خط ترسيم بين حدود دولتنا في منطقة هذه القرى الأربع".

المصدر: انترفاكس