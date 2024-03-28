لجنة التحقيق الروسية.. ثبوت التورط الأوكراني بهجوم كروكوس

أعلنت لجنة التحقيق الروسية عن توصلها إلى أدلة على وجود صلة بين الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم الإرهابي في مجمع كروكوس بضواحي موسكو وبين القوميين الأوكرانيين،

مضيفة أن مرتكبي العمل الإرهابي تلقوا مبالغ مالية ضخمة وعملات مشفرة من أوكرانيا. وفي الوقت الذي تكشف فيه صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن أجهزة الأمن الأوروبية والأمريكية أخفت عن الجانب الروسي معلومات حول هجوم كروكوس الإرهابي منعا لكشف مصادر معلوماتها وأساليبها الاستخبارية لروسيا، يشدد في المقابل المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر سيليك أن هجوم كروكوس الإرهابي ما كان ليتم دون دعم استخبارات أجنبية. فما أهمية المعلومات الجديدة التي كشفت عنها سلطات التحقيق الروسية؟ وما المغزى من حجب الغرب معلوماته الاستخباراتية عن روسيا قبل وقوع الهجوم الإرهابي؟

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