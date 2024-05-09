في ذكرى عيد النصر.. حروب الغرب المفتعلة تعيد إنتاج النازية

نصر على النازية تحتفي به روسيا ومجازر فرنسية بشعة تحيي الجزائر ذكراها والمشترك ازدواجية معايير الغرب التي تستمر منذ تسعة وسبعين عاما أو يزيد..

بين تشجيع للنازية الجديدة في أوكرانيا وسكوت عن الإبادة الجماعية في غزة ودعم للجلاد على حساب الضحية كلها معطيات يبني عليها كثيرون أن الغرب بقيادة أمريكا يقف على الجهة الخطأ من التاريخ.. هل هي محاولة لإجهاض نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب لا تسوده واشنطن، أم حرب ضد القيم الإنسانية التي طالما تغنى الغرب بحمايتها؟ وأي دور فيها للجزائر التي طالما تبنت هذه القيم منذ ثورتها التحريرية ضد فرنسا الاستعمارية؟

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