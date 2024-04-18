الجزائر تتصدى.. فيتو واشنطن ضد فلسطين وتحدي إسرائيل لإيران

ضيف حلقة استوديو الجزائر العضو بمجلس الأمة الجزائري مبروك دريدي.

في الوقت الذي تضع فيه الجزائر أعلى سلم أولوياتها نيل عضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة ترى في التحركات الإسرائيلية قبل وبعد الرد الإيراني على استهداف قنصليتها في دمشق استفزازات لصرف الأنظار عن القضية الفلسطينية، ولتحقيق هدفها الجديد تتحرك الجزائر في كل الاتجاهات فتستقبل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى ومبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف ثم يطير وزير خارجيتها أحمد عطاف لاستكمال آخر الخطوات قبل التصويت على مشروع عضوية فلسطين رغم المحاولات الأمريكية للتعطيل والتأجيل

كيف يفهم الموقف الجزائري أمام انقسام العالم بين مؤيد ورافض للتنديد بالرد الإيراني على إسرائيل؟ وما مدى التنسيق مع موسكو لتحقيق هدف قيام الدولة الفلسطينية كاملة العضوية في الأمم المتحدة؟

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