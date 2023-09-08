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استهداف كييف لأنابيب غاز البحر الأسود.. صدام روسي غربي قادم

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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن أوكرانيا استخدمت الممر الانساني لتصدير الحبوب في البحر الأسود لمهاجمة السفن المدنية والعسكرية الروسية

بالاضافة الى معلومات حول محاولات أخرى لتفجير خطي أنابيب الغاز "التيار التركي" و"التيار الأزرق" في البحر الأسود واللذان ينقلان الغاز الروسي نحو تركيا ...
كما أعلن نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن موسكو طلبت عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي في السادس والعشرين من سبتمبر الحالي حول تخريب خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي"، وفي هذا السياق اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن لا أحد في ألمانيا طرح تساؤلات على واشنطن بعد التفجيرات التي ضربت خطوط أنابيب السيل الشمالي.

فهل يتحول البحر الأسود الى ساحة مواجهة شاملة بين روسيا والغرب في الحاجة الماسة للطاقة والغذاء؟

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