تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول رهان أنقرة على قبول موسكو استئناف العمل بصفقة الحبوب.

وجاء في المقال: من المقرر أن يصل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الذي كان حتى وقت قريب يرأس جهاز الاستخبارات التركية القومية، إلى كييف، في 25 أغسطس. الموضوع الرئيس للمفاوضات، بحسب التوقعات، سيكون ممر الحبوب. تعمل أوكرانيا على الترويج لطريق بديل للغذاء في البحر الأسود. وترى القيادة التركية، بحسب المصادر، أن التباينات في هذا الأمر ليست باهظة الثمن فحسب، بل وغير آمنة أيضًا.

تم تحديد احتمالات الاحتكاك في البحر الأسود في 13 أغسطس. فقد أبلغت وزارة الدفاع الروسية أن طاقم السفينة "فاسيلي بيكوف" التابعة للبحرية الروسية اضطر إلى إيقاف سفينة الشحن "سوكرو أوكان"، التي كانت تبحر تحت علم بالاو إلى ميناء إسماعيل الأوكراني.

ونظراً لأن مالك سوكرو أوكان تركي، فقد تعاملت أنقرة مع الحادثة باهتمام.

وأثار الحادث نفسه انتقادات من السلطات في تركيا. فأعرب رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، الذي خسر أمام أردوغان في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، عن استيائه من ردة الفعل على الحادث، متسائلا عن سبب معرفة الأتراك لأول مرة بتفتيش السفينة من خلال بيان وزارة الدفاع الروسية، ولم يتلقوا بيانا رسميا من حكومتهم.

ومع ذلك، يتفق النقاد على شيء واحد: الرد المخفف على حادثة سفينة الشحن في البحر الأسود قد يكون بسبب التردد في تصعيد الوضع على خلفية السعي لتجديد صفقة الحبوب. وكما ذكرت قناة NTV، في 22 أغسطس، فمن الممكن أن يقوم أردوغان بنفسه بزيارة روسيا في الأسابيع المقبلة لمناقشة الممر البحري.

وبحسب مصادر تاس في أنقرة، تعتزم تركيا "بذل مزيد من الجهود" في المستقبل القريب لإعادة فتح ممر الحبوب، ولكن "بشروط عادلة تلبي توقعات جميع الأطراف، بما في ذلك روسيا".

ولعل هذا يمنع وجود مبادرات أحادية الجانب لتصدير المواد الغذائية.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب