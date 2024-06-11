شويغو: روسيا تلاحظ رد الفعل المنضبط للعالم على تدريبات القوات النووية غير الاستراتيجية

قال سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو إن روسيا لاحظت رد الفعل المنضبط للمجتمع الدولي على تدريبات القوات النووية الروسية غير الاستراتيجية على أراضي البلاد.

جاء ذلك في تعليق لشويغو لجريدة "روسيسكايا غازيتا"، حيث تابع: "لقد لاحظنا رد الفعل المنضبط بشكل عام من قبل المجتمع الدولي على تدريبات القوات النووية غير الاستراتيجية الروسية على أراضي البلاد، فيما أصبح من الواضح لعدد متزايد من بلدان العالم أن التصرفات غير المسؤولة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وأفعالها لتقويض أنظمة الحد من الأسلحة هي ما أدى إلى تدهور الوضع الأمني على الصعيد الدولي".

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وأشار شويغو إلى أن المناورات الروسية هي الرد المناسب على "دعم الغرب لنظام كييف الإرهابي، والمشاركة النشطة لحلف شمال الأطلسي في الأعمال العدائية بأوكرانيا والسماح الفعلي لكييف بشن هجمات صاروخية على أهداف مدنية روسية".

وقال: "من خلال التدريبات، ردت روسيا على حشد الإمكانات العسكرية لـ (الناتو) على حدود البلاد".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في لقائه مع مدراء وكالات الأنباء العالمية الكبرى في بطرسبورغ على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي، يوم الأربعاء الماضي، أن روسيا قد تتخذ خطوات "غير متماثلة" ردا على توريدات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، وإعلان عدد من الدول الغربية، وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا رفعها الحظر عن استخدام أسلحتها لاستهداف مواقع وأهداف على الأراضي الروسية من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.

وقد طلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يوم 14 يونيو على خلفية إعطاء الدول الغربية الضوء الأخضر لكييف باستخدام الأسلحة الغربية لضرب الأراضي الروسية.

المصدر: RT