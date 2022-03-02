أوكرانيا الأوروبية وراء الجبال

تحت العنوان أعلاه، كتبت ماريانا بيلينكايا وألكسندر إيفانوف، في "كوميرسانت"، حول استعطاف سلطات كييف الغربَ لضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، ووعود أوروبية غير واقعية.

وجاء في المقال: دعا أعضاء البرلمان الأوروبي مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى البدء في العمل على منح أوكرانيا صفة عضو مرشح في المنظمة. جاء ذلك في القرار الذي تم تبنيه، أمس الثلاثاء، في نهاية الجلسة العامة الاستثنائية.

وعشية ذلك، في الثامن والعشرين من فبراير، وقّع فلاديمير زيلينسكي طلب ضمم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. وفي اليوم نفسه، قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إن جدول الأعمال الحالي لقادة الاتحاد الأوروبي لا يشمل مسألة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد. لكن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، قال يوم الثلاثاء: "سيدرس مجلس الاتحاد الأوروبي بجدية هذا الطلب التاريخي والسياسي والقانوني". وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن " الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، اليوم، أقرب من أي وقت مضى".

حتى الآن، كانت إجراءات قبول أي دولة في الاتحاد الأوروبي تتكون من عدة مراحل وتستغرق عدة سنوات. فبعد تقديم الطلب، تتفاوض المفوضية الأوروبية مع المرشح حول الأهلية؛ ويتم بعد ذلك إعداد تقرير لمجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يتشاور مع البرلمان الأوروبي ويقرر بدء مفاوضات الانضمام؛ ثم يجري منح الدولة وضع مرشح للعضوية رسميا. وأثناء المفاوضات، يتم تحديد الشروط التي بموجبها يمكن للبلد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وإذا وفت الدولة المرشحة بالشروط، يجب أن تحصل على الموافقة بالإجماع من مجلس الاتحاد الأوروبي والأغلبية المطلقة في البرلمان الأوروبي. بعد ذلك، يتم عقد مؤتمر لممثلي جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث يتم التوقيع على اتفاقية الانضمام.

لم يسبق حتى الآن أن جرى تسريع انضمام أي دولة إلى الاتحاد الأوروبي. لذلك، تبدو جميع بيانات الاتحاد الأوروبي حتى الآن أشبه بدعم معنوي لأوكرانيا.

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