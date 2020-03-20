واشنطن تعرض على طهران مساعدة وفق شروطها

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول انتفاء مقدمات تراجع التوتر بين طهران وواشنطن، رغم الوباء الذي يجتاح إيران.

وجاء في المقال: تحاول الولايات المتحدة استغلال الوضع النجم عن وباء فيروس كورونا في إيران. فقد قال وزير الخارجية الأمريكية مايكل بومبيو إن إدارة الرئيس دونالد ترامب عرضت على السلطات الإيرانية المساعدة في مكافحة كوفيد-19، لكنها في الوقت نفسه ذكّرت سلطات الجمهورية الإسلامية بضرورة إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين المحتجزين في البلاد. ويتأتى من كلمات بومبيو أن القيادة الإيرانية تدرس الاقتراح بجدية.

لكن أهم ما تنتظره إيران من الولايات المتحدة على خلفية الجائحة هو رفع العقوبات. وفي الوقت نفسه، ترفض إيران تخفيف خطابها ضد الولايات المتحدة.

وفي الصدد، استبعد خبير المجلس الروسي للشؤون الخارجية، نيكيتا سماغين، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا" أن يؤدي خطر فيروس كورونا إلى تخفيف التناقضات الأمريكية الإيرانية. وذكّر بأن "الأمريكيين قالوا مرتين إنهم مستعدون لتقديم المساعدة لإيران. فقال الإيرانيون ردا على ذلك إن المساعدة التي يريدون تقديمها للاستعراض فقط. فلمساعدة إيران، يكفي رفع العقوبات التي تعوقهم عن محاربة الفيروس. وانتهى الأمر عند هذا الحد. ولا أرى أسبابا لتخفيف أي شيء، لأن الدول الآن تهتم بشكل أساسي بنفسها، وليس بالسياسة الخارجية. ومع ذلك، فالوقت الآن ليس للتصعيد".

وأضاف سماغين أن ما يقلق إيران جديا الصعوبات الاقتصادية التي تعانيها، فـ " أساس الاقتصاد الإيراني في ظل العقوبات، ومع تضاؤل فرص التصدير، هو الاستهلاك الداخلي. واليوم، عندما يجلس السكان في منازلهم، ولا يتنقلون في أنحاء البلاد، ولا يرتادون المقاهي والمطاعم، فهذا يضرب الاستهلاك المحلي ويتداخل مع وضع اقتصادي لم يكن الأفضل في العامين الأخيرين. وهكذا، فإيران في وضع أسوأ، مقارنة بالدول الأخرى، فهي خلال عامين متتاليين تسجل نموا سلبيا في الناتج المحلي الإجمالي، وها هي تتلقى هذه الضربة" من فيروس كورونا.

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